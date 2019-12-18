FACUA Comunidad Valenciana celebra una charla sobre factura de la luz y autoconsumo
Este miércoles 18 de diciembre en la sede de la asociación a las 18.30 horas.
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Comunitat Valenciana-18/12/2019
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FACUA Comunidad Valenciana celebra este miércoles 18 de diciembre una charla informativa sobre la factura de la luz y el autoconsumo, para dar a conocer distintos aspectos relacionados con el ahorro energético.
En el acto, la asociación dará a los asistentes las