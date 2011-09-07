FACUA Comunidad Valenciana celebra unas jornadas de información al consumidor
La Asociación pretende orientar sobre los protocolos para realizar reclamaciones, así como informar sobre servicios sanitarios, telecomunicaciones y consumo responsable.
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Comunitat Valenciana-07/09/2011
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