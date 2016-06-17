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FACUA Comunidad Valenciana participa en el Consejo de Usuarios y Consumidores

El organismo analiza el número de solicitudes de arbitraje registradas en la Junta Arbitral de la Comunidad en 2015: en total 3.167 expedientes. La mayoría corresponde a telecos y a suministros como luz o gas.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-17/06/2016
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FACUA Comunidad Valenciana ha formado parte de la última reunión del Consejo de Usuarios y Consumidores, en la que se ha dado cuenta del balance de actuación del año 2015. Como representante de la asociación estuvo presente su secretaria general, Silvia

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