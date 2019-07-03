FACUA Comunidad Valenciana valora las medidas planteadas por el nuevo gobierno de la Generalitat
El llamado Segundo Acuerdo del Botánic incluye la elaboración de nuevas políticas en materia de aguas, la mejora del transporte público y la reducción de las listas de espera, entre otras.
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Comunitat Valenciana-03/07/2019
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Palau de la Generalitat. | Imagen: Generalitat Valenciana.
FACUA Comunidad Valenciana valora positivamente algunas de las medidas planteadas por el nuevo Gobierno de la Generalitat para los próximos cuatro años en el llamado Segundo Acuerdo del Botánic, o Botánic 2, firmado por los tres partidos que han accedido al Ejecutivo y