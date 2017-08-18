FACUA condena los atentados en Barcelona y Cambrils y llama a participar en los actos de solidaridad
La asociación muestra sus condolencias y cariño a las familias y amigos de las víctimas mortales.
FACUA.org
España-18/08/2017
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