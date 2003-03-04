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FACUA confía en la inmediata retirada del mercado de los lotes del Jabón Líquido Nenuco y recomienda a los consumidores que dejen de utilizarlo

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha detectado contaminación bacteriana por encima de los límites microbiológicos recomendados para cosméticos de uso infantil.

FACUA.org
España-04/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) confía que en las comunidades autónomas procederán a la inmediata retirada del mercado de los 162 lotes del Jabón Líquido Nenuco en los que el Ministerio de Sanidad y Con

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