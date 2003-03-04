FACUA confía en la inmediata retirada del mercado de los lotes del Jabón Líquido Nenuco y recomienda a los consumidores que dejen de utilizarlo
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha detectado contaminación bacteriana por encima de los límites microbiológicos recomendados para cosméticos de uso infantil.
FACUA.org
España-04/03/2003
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