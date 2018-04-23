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FACUA considera aberrante que las mujeres que aborten antes de la semana 12 en Murcia tengan que abonar su anestesia

La asociación reclama a la consejería de Manuel Villegas García que cubra íntegramente el importe de la sedación, sumándose así a la demanda de la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia.

FACUA.org
Murcia-23/04/2018
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FACUA-Consumidores en Acción considera aberrante que las mujeres que deciden abortar antes de la semana 12 de gestación en la Región de Murcia tengan que someterse a la operación pagando la anestesia de sus bolsillos.

La asociación, en nombre de su delega

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