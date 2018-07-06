FACUA considera escandaloso que la Junta ocultase que había denunciado a iDental ante la Fiscalía
La consejera de Salud desvela en el Parlamento que las inspecciones detectaron la existencia de posibles delitos de estafa y contra la salud pública en Sevilla y Córdoba.
FACUA.org
Andalucía-06/07/2018
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FACUA Andalucía considera escandaloso que la Consejería de Salud ocultase que había denunciado a iDental ante la Fiscalía por delitos de estafa y contra la salud pública como consecuencia de la gravedad de las irregularidades detectadas por la inspección