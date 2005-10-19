FACUA considera inmoral que Roche estudie vender sublicencias de Tamiflu en lugar de liberar la patente
La Federación recuerda que la Declaración de Doha permite a los países en vías de desarrollo saltarse las leyes de patentes en casos de emergencia sanitaria.
FACUA.org
Internacional-19/10/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera inmoral que la farmacéutica suiza Roche estudie vender a otros laboratorios sublicencias del antigripal Tamiflu en lugar de abaratarlo y liberar la patente, lo que permitiría su producción masiva y a bajo