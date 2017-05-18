FACUA considera insuficiente el acuerdo del Parlamento Europeo para reducir el desperdicio de alimentos
La propuesta aprobada no deja de ser una mera declaración de intenciones, que no concreta medidas efectivas para alcanzar los objetivos ni es vinculante para la Comisión Europea o para los estados miembros.
FACUA.org
Internacional-18/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción considera insuficiente la resolución no legislativa aprobada por el Parlamento Europeo para implantar medidas encaminadas a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos. El acuerdo no deja de ser una mera declaración de intenciones, que no dota