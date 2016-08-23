FACUA considera insuficiente la medida de la CNMC para el control de calidad del sector energético
La asociación valora que los datos deben ser completados con las reclamaciones ante los organismos oficiales y las tramitadas por asociaciones de consumidores.
FACUA.org
España-23/08/2016
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FACUA-Consumidores en Acción considera que la medida tomada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de solicitar exclusivamente los datos de las reclamaciones a las comercializadoras y las distribuidoras eléctricas para su control de las denuncias en