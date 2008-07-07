Nuestras acciones

FACUA considera positiva aplicación del IVA reducido a la construcción en toda la UE siempre que se limite a la primera vivienda

Junto a la obra pública que redunde en interés de todos los ciudadanos.

FACUA.org
Europa-07/07/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción considera positiva la rebaja del IVA a la construcción propuesta por la Comisión Europea siempre que se limite a la primera vivienda, además de la obra pública que redunde en interés de todos los ciudadanos. En España,

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos