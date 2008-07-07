FACUA considera positiva aplicación del IVA reducido a la construcción en toda la UE siempre que se limite a la primera vivienda
Junto a la obra pública que redunde en interés de todos los ciudadanos.
FACUA.org
Europa-07/07/2008
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