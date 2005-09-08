FACUA considera positivo el compromiso de acabar con el redondeo anunciado por el Gobierno pero advierte que la Ley de Consumidores de 1984 ya deja clara su ilegalidad
Para la Federación, sería inaceptable que el anteproyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios no fuese consensuado con las asociaciones de consumidores.
FACUA.org
España-08/09/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera positivo el compromiso anunciado por el Gobierno de acabar con el redondeo al alza en la facturación de servicios como la telefonía o los aparcamientos a través de la futura Ley de Mejora de la Protecci&o