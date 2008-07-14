FACUA considera positivo pero extremadamente tardío el anuncio del punto y final a las velocidades engañosas de acceso a Internet
La pasividad de las autoridades de Telecomunicaciones y Consumo a nivel nacional y autonómico ha favorecido durante años la proliferación de ofertas fraudulentas.
FACUA.org
España-14/07/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción considera positivo pero extremadamente tardío el anuncio realizado hoy por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, de que se prohibirán las