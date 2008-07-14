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FACUA considera positivo pero extremadamente tardío el anuncio del punto y final a las velocidades engañosas de acceso a Internet

La pasividad de las autoridades de Telecomunicaciones y Consumo a nivel nacional y autonómico ha favorecido durante años la proliferación de ofertas fraudulentas.

FACUA.org
España-14/07/2008
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FACUA-Consumidores en Acción considera positivo pero extremadamente tardío el anuncio realizado hoy por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, de que se prohibirán las

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