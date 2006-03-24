FACUA considera que el proyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores introduce elementos positivos pero no representa el avance normativo que necesitan los consumidores españoles
La Federación reclama al Gobierno una auténtica Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que actualice la aprobada hace más de veinte años.
FACUA.org
España-24/03/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que el proyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores aprobado hoy por el Consejo de Ministros y que ahora pasará el trámite parlamentario introduce elementos positivos pero resulta claram