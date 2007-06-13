FACUA considera que el proyecto de Ley sobre bienes tangibles no profundiza en aspectos que podrían evitar otro 'caso Fórum y Afinsa'
Critica que se evite dar un carácter financiero a la actividad que se regula, cuando el negocio en sí plantea características básicas de este tipo de actividades.
FACUA.org
España-13/06/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica la ausencia de aspectos clave en el proyecto de Ley sobre bienes tangibles que hacen que no cubra algunos vacíos legales existentes hoy en día y que podrían evitar que se repitiera el presunto fraude de F&o