FACUA considera que la propuesta de tarifa de 'roaming' de acceso a Internet es una inaceptable concesión a las telecos
Pagar 70 céntimos más IVA por Mb resulta totalmente desproporcionado. Las brutales tarifas que actualmente cobran las compañías no puede ser utilizada como excusa para justificar un precio tan alto.
FACUA.org
Europa-28/03/2012
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FACUA considera que el principio de acuerdo alcanzado en la UE sobre la tarifa de roaming de acceso a Internet representa una inaceptable concesión a las telecos que se traducirá en graves perjuicios económicos para los usuarios que naveguen en el extranjero.