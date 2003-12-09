FACUA considera que la subida eléctrica era previsible pero contradice de nuevo el discurso liberalizador del Gobierno
La Federación demanda que el incremento tarifario repercuta en su totalidad sobre la mejora de la calidad del servicio.
FACUA.org
España-09/12/2003
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