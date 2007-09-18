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FACUA considera que las ayudas a los inquilinos deben ser un complemento coyuntural al objetivo prioritario de multiplicar las viviendas públicas

Muestra su temor a que el mercado reaccione subiendo los precios.

FACUA.org
España-18/09/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que las ayudas directas a los inquilinos anunciadas por la ministra de Vivienda sólo pueden considerarse positivas si se conciben como una medida meramente coyuntural que acompañe, con fecha de caducidad, a otra

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