FACUA considera que las ayudas a los inquilinos deben ser un complemento coyuntural al objetivo prioritario de multiplicar las viviendas públicas
Muestra su temor a que el mercado reaccione subiendo los precios.
FACUA.org
España-18/09/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que las ayudas directas a los inquilinos anunciadas por la ministra de Vivienda sólo pueden considerarse positivas si se conciben como una medida meramente coyuntural que acompañe, con fecha de caducidad, a otra