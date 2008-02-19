FACUA considera que los usuarios de HD DVD tienen derecho a devolver los reproductores y recuperar su dinero
Al haberse producido un vicio en el consentimiento ya que no recibieron información sobre los riesgos de que Toshiba dejase de fabricar los aparatos.
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España-19/02/2008
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FACUA-Consumidores en Acción considera que los usuarios de HD DVD tienen derecho a devolver sus reproductores y recuperar su dinero ante el anuncio de Toshiba de que dejará de fabricarlos.
FACUA estima que se ha producido un vicio en el consentimiento en el contrato de compr