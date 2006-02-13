FACUA considera razonable la subida de impuestos a los vehículos diesel pero demanda que las medidas para reducir la contaminación también afecten a las industrias
El Gobierno subirá los impuestos para los vehículos diesel y creará uno nuevo para los todoterrenos, motos acuáticas y quads.
FACUA.org
España-13/02/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera razonables los cambios fiscales que prepara el Gobierno en materia de vehículos pero demanda que el paquete de medidas para reducir la contaminación también afecte a las industrias, ya que resulta necesar