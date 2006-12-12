FACUA considera ridícula la sanción a Telefónica por quedarse en sus cabinas con parte del saldo no consumido que debe devolver
La Federación, que el pasado febrero sumó su denuncia a la presentada anteriormente por un particular, espera una multa ejemplarizante si la compañía no procede de inmediato a modificar sus procedimientos de cobro.
FACUA.org
España-12/12/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera ridícula, al no guardar proporción con las graves irregularidades cometidas, la sanción de 48.000 euros impuesta por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a Telefónica por quedarse en sus