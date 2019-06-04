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FACUA considera ridículo que el bono social térmico destinado al invierno se esté entregando en verano

La asociación critica que esta medida, cuya finalidad es financiar el gasto en calefacción y agua caliente, es un simple parche que no soluciona los problemas de los usuarios que no pueden pagar las facturas.

FACUA.org
España-04/06/2019
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FACUA-Consumidores en Acción considera ridículo que el pago del nuevo bono social térmico, una ayuda destinada a financiar el gasto en calefacción y agua caliente durante los meses de invierno, comience en junio, en pleno verano, según ha anunciado el Gobierno.<

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