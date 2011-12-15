FACUA considera surrealista que el Gobierno responda a los fraudes vía SMS limitándose a cerrar los números
La asociación demanda un cambio regulatorio y exige a las compañías que dejen de lucrarse con estos timos y no acepten ningún alta sin la solicitud por escrito de los usuarios.
FACUA.org
España-15/12/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción considera surrealista el anuncio del Gobierno saliente de que responderá a los fraudes masivos que se producen a través de suscripciones a servicios de recepción de SMS Premium limitándose a cerrar los números.
FACUA a