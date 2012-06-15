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FACUA considera una tomadura de pelo el contrato ofrecido por Banca Cívica para canjear las preferentes

Mientras otras entidades ofrecen depósitos a plazo fijo, la entidad surgida de la fusión de Caja Navarra, CajaCanarias, Caja de Burgos y Cajasol sigue presionando a sus afectados para que acepten otros productos complejos.

FACUA.org
España-15/06/2012
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FACUA-Consumidores en Acción tacha de tomadura de pelo el contrato ofrecido por Banca Cívica a los afectados por el fraude de las participaciones preferentes para canjearlas por otros productos complejos como obligaciones convertibles en acciones en 2014.

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