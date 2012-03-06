FACUA considera vergonzoso que la CMT retrase la rebaja de tarifas mayoristas para evitar perjuicios a las grandes telecos
Critica que está impidiendo que en España algún pequeño operador pueda lanzar una tarifa plana real, como ha ocurrido en Francia, o que haya quien oferte un precio por minuto por debajo de los 2 céntimos.
FACUA.org
España-06/03/2012
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FACUA-Consumidores en Acción considera vergonzoso que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) retrase la bajada de tarifas mayoristas de móviles para evitar perjuicios a las grandes multinacionales de las telecomunicaciones.
La CMT ha hecho caso omiso a