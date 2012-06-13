Nuestras accionesSe debate con las comunidades en la Conferencia General de Política Universitaria

FACUA, contra la brutal subida de las tasas universitarias que promueven el Gobierno y varias comunidades

Se enmarca en una serie de recortes en la educación pública que pueden expulsar de la enseñanza universitaria a los hijos de las clases trabajadoras más humildes.

FACUA.org
España-13/06/2012
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FACUA-Consumidores en Acción critica la brutal subida de las tasas universitarias que el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, debate este miércoles con los consejeros de educación autonómicos en la Conferencia Gene

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