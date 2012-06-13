FACUA, contra la brutal subida de las tasas universitarias que promueven el Gobierno y varias comunidades
Se enmarca en una serie de recortes en la educación pública que pueden expulsar de la enseñanza universitaria a los hijos de las clases trabajadoras más humildes.
FACUA.org
España-13/06/2012
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