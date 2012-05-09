FACUA Córdoba aplaude que finalmente el Ayuntamiento haya tomado la decisión de conceder nueve licencias de taxis
Sólo con un estudio serio puede verse si faltan o sobran taxis y licencias en la calle.
FACUA.org
Córdoba-09/05/2012
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FACUA Córdoba valora positivamente la decisión final que ha tomado en el día de hoy el Ayuntamiento de conceder las nueve licencias de taxis, no plegándose de esta forma, a intereses particulares de una parte del sector.
La Ordenanza Municipal establecía