FACUA Córdoba atendió 683 consultas y reclamaciones durante el primer semestre de 2012
Las telecomunicaciones, los servicios bancarios, los seguros y el suministro eléctrico, los sectores más denunciados por los consumidores cordobeses.
FACUA.org
Córdoba-16/07/2012
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El balance estadístico de las consultas, denuncias y reclamaciones atendidas por FACUA Córdoba durante el primer semestre del 2012 revela que esta organización ha atendido 572 consultas y 111 reclamaciones.
Los sectores que generaron un mayor número de consultas