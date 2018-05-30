FACUA Córdoba aumenta a quince los puntos de información al consumidor que gestiona en la provincia
La asociación mantiene su presencia en diversos municipios cordobeses tras renovar el acuerdo de colaboración que tiene desde 2012 con la Diputación.
FACUA.org
Córdoba-30/05/2018
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FACUA Córdoba y la Diputación de Córdoba han renovado el convenio para la gestión de un total de quince puntos de información al consumidor (PIC) distribuidos por toda la provincia.
El convenio se ha firmado durante un acto celebrado este miércoles