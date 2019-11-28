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FACUA Córdoba critica la inacción del Ayuntamiento en las políticas de consumo

Antonio Álvarez, concejal de Consumo, ni siquiera ha accedido aún a reunirse con los responsables de las organizaciones de consumidores desde su nombramiento.

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Córdoba-28/11/2019
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FACUA Córdoba critica la inacción del Ayuntamiento de la ciudad en las políticas de consumo desde el nombramiento del actual equipo de Gobierno local hace seis meses. La asociación lamenta que Antonio Álvarez, responsable de Consumo, ni siquiera

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