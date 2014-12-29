FACUA Córdoba critica que el Ayuntamiento sólo atienda a los intereses de Auttacor en el sector del taxi
Sistemáticamente no tienen en cuenta las alegaciones presentadas por los distintos órganos participativos que conforman el sector.
FACUA.org
Córdoba-29/12/2014
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FACUA Córdoba valora negativamente que el ayuntamiento de la capital siga plegado a los intereses monopolísticos de la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxi de Córdoba (Auttacor) en el número de vehículos disponibles para los