Nuestras acciones

FACUA Córdoba denuncia a la promotora del concierto de Diego El Cigala por cobrar gastos de gestión y prohibir el acceso con comida y bebida

El evento se celebrará el próximo 26 de diciembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital cordobesa.

FACUA.org
Córdoba-27/10/2025

FACUA Córdoba ha denunciado ante la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba a Cartuja Cultural Events AIE, promotora del concierto de Diego El Cigala previsto para el próximo 26 de diciembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital.

En las condiciones g

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos