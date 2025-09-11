Nuestras acciones

FACUA Córdoba denuncia a la promotora Riff Producciones por cobrar gastos de gestión para el concierto de Ana Belén

Los asistentes a este evento tienen derecho a reclamar la devolución de un importe que, en función de la ubicación de la localidad, llega a alcanzar los ocho euros.

FACUA.org
Córdoba-11/09/2025

FACUA Córdoba ha denunciado ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía a la promotora de eventos cordobesa Riff Producciones, organizadora del concierto Más D Ana Belén previsto para el próximo 27 de septiembre en el teatro de La Axerquía de Córdoba, por aplicar un recargo sob

