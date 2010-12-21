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FACUA Córdoba denuncia a los establecimientos instalados en la Feria Outlet

Ninguno de los stands disponía del cartel informativo de tener a disposición de los consumidores el libro de hojas de reclamaciones que es obligatorio exhibir.

FACUA.org
Córdoba-21/12/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA ha denunciado a los establecimientos instalados en la feria Outlet Navidad por incumplir la normativa en materia de Consumo.

FACUA Córdoba ha remitido, el 18 de diciembre, un escrito al alcalde de la capi

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