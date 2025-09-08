Nuestras acciones

FACUA Córdoba denuncia al IMAE por cobrar gastos de gestión para el concierto de José Manuel Soto y Siempre Así por el Día de la Hispanidad

Los asistentes al evento La Hispanidad se vive en Córdoba tienen derecho a reclamar la devolución de este importe adicional al no estar justificada su imposición.

FACUA.org
Córdoba-08/09/2025

FACUA Córdoba ha denunciado ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía al Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) y a la empresa Malvaloca Project SL, organizadoras del concierto La Hispanidad se vive en Córdoba previsto para el próximo 12 de octubre en la capital co

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos