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FACUA Córdoba denuncia ante Bruselas la ilegalidad de la reducción horaria del taxi a través del taxímetro

La Concejalía de Movilidad, Accesibilidad y Transportes del Ayuntamiento de Córdoba se mantiene pasiva e indiferente ante dicha ilegalidad.

FACUA.org
Córdoba-25/07/2014
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FACUA Córdoba ha denunciado ante la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea en Bruselas, la “pasividad e indiferencia” que mantiene el Ayuntamiento de Córdoba por la

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