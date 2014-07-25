FACUA Córdoba denuncia ante Bruselas la ilegalidad de la reducción horaria del taxi a través del taxímetro
La Concejalía de Movilidad, Accesibilidad y Transportes del Ayuntamiento de Córdoba se mantiene pasiva e indiferente ante dicha ilegalidad.
FACUA.org
Córdoba-25/07/2014
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