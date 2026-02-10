FACUA Córdoba denuncia el grave deterioro de numerosas calzadas de la capital y exige su reparación urgente
La asociación alerta del riesgo para la seguridad vial y advierte de la posible responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento cordobés ante la falta de actuación.
FACUA.org
Córdoba-10/02/2026
Estado de la calle Victoria Kent en la zona Noroeste-Moreras.
FACUA Córdoba ha denunciado ante la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba el grave deterioro que presentan numerosas calzadas de la vía pública en distintos barrios de la ciudad, con la existencia de socavones, hundimientos y agujeros de grandes dimensiones que suponen un ri