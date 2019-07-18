FACUA Córdoba ha recuperado más de 104.000 euros de afectados por el cierre de iDental
La asociación critica que las financieras se dedican a poner trabas en muchos de los casos para dilatar el proceso y no devolver los importes u ofrecer cantidades inferiores a las reclamadas.
FACUA.org
Córdoba-18/07/2019
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Fachada de la clínica de iDental en Córdoba. | Imagen: FACUA Córdoba
FACUA Córdoba lleva recuperados hasta la fecha 104.435,12 euros de afectados por el cierre de iDental a los que las financieras siguieron reclamando el pago de los tratamientos pese a haber sido interrumpidos. En total, 87 reclamaciones ya han sido resueltas satisfactoriamente.
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