FACUA Córdoba imparte actividades formativas dirigidas al colectivo de inmigrantes
Se darán a conocer aspectos fundamentales y consejos para que el consumidor se defienda ante los posibles abusos y fraudes que se cometen en el mercado.
FACUA.org
Córdoba-04/03/2013
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FACUA Córdoba desarolla varias jornadas formativas e informativas tituladas Inmigrantes y sus derechos como consumidores y usuarios. Las actividades, de carácter gratuito, tendrán lugar este lunes 4 de marzo en el local de Servicios Integrales de