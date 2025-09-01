Nuestras acciones

FACUA Córdoba imparte un curso ‘online’ sobre el sector eléctrico

Estos talleres gratuitos que comienzan el 1 de septiembre se enmarcan dentro de un programa de 2025 subvencionado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

FACUA.org
Córdoba-01/09/2025

FACUA Córdoba pone en marcha el 1 de septiembre un curso online gratuito sobre el sector eléctrico, formación que se enmarca dentro de un programa de 2025 subvencionado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Dicho curso será accesible para participantes

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos