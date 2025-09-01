FACUA Córdoba imparte un curso ‘online’ sobre el sector eléctrico
Estos talleres gratuitos que comienzan el 1 de septiembre se enmarcan dentro de un programa de 2025 subvencionado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.
Córdoba-01/09/2025
FACUA Córdoba pone en marcha el 1 de septiembre un curso online gratuito sobre el sector eléctrico, formación que se enmarca dentro de un programa de 2025 subvencionado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.
Dicho curso será accesible para participantes