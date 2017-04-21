Nuestras accionesLas excluye de la comisión de feria

FACUA Córdoba lamenta que el Ayuntamiento ignore a las organizaciones de consumidores de cara a la Feria

La asociación recuerda al consistorio que año tras año se ve obligada a denunciar irregularidades en materia de consumo tanto en casetas como en puestos de venta ambulante instalados en el recinto ferial.

FACUA.org
Córdoba-21/04/2017
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FACUA Córdoba lamenta que una vez más el Ayuntamiento de la capital dé la espalda a las organizaciones de consumidores, en esta ocasión con motivo de la próxima Feria de mayo.

La comisión creada por la concejala de Promoción de la ciudad, s

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