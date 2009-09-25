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FACUA Córdoba lamenta que Radio Taxi Córdoba siga privando del servicio público a los usuarios

Aluden una incidencia con el número de teléfono al que se solicita el servicio y no envían el coche.

FACUA.org
Córdoba-25/09/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA lamenta nuevamente que Radio Taxi Córdoba continúe privando de este servicio público a los usuarios por el simple hecho de justificar una incidencia con el número de teléfono que le so

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