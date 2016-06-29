FACUA Córdoba participa en unas jornadas sobre alquileres turísticos
Su presidente, Francisco Martínez Claus, interviene en un coloquio organizado por las comisiones de Derecho Tributario y de Derecho Turístico del Colegio de abogados de Córdoba.
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Córdoba-29/06/2016
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El presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez Claus, ha participado este martes 28 de junio en una mesa redonda bajo el título Viviendas con Fines Turísticos. La ponencia estuvo organizada por la Com