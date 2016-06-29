Nuestras accionesUna práctica cada vez más extendida

FACUA Córdoba participa en unas jornadas sobre alquileres turísticos

Su presidente, Francisco Martínez Claus, interviene en un coloquio organizado por las comisiones de Derecho Tributario y de Derecho Turístico del Colegio de abogados de Córdoba.

FACUA.org
Córdoba-29/06/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez Claus, ha participado este martes 28 de junio en una mesa redonda bajo el título Viviendas con Fines Turísticos. La ponencia estuvo organizada por la Com

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos