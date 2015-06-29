FACUA Córdoba pide a la alcaldesa participar en los consejos de administración de las empresas municipales
El presidente de la asociación, Francisco Martínez, reclama a Isabel Ambrosio que acabe con la falta de transparencia y acepte la fiscalización de la organización más representativa de los usuarios en los consejos de Aucorsa, Emacsa, Sadeco, Cecosam, Vimcorsa y Mercacordoba.
FACUA.org
Córdoba-29/06/2015
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El presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez, ha pedido a la alcaldesa de la capital, la socialista Isabel Ambrosio, participación con voz y voto en representación de los consumidores en los consejos de administración de l