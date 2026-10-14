FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento que el coste del control de palomas en El Arcángel no recaiga sobre la ciudadanía
La asociación recuerda que la concesionaria está obligada por contrato a mantener el estadio en perfecto estado de limpieza e higiene y reclama transparencia sobre quién pagará las actuaciones previstas.
FACUA.org
Córdoba-14/10/2026
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FACUA Córdoba reclama al Ayuntamiento de Córdoba que garantice que ningún coste derivado de las actuaciones para controlar la presencia de palomas en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel se traslade injustificadamente a la ciudadanía, ni mediante el uso de fond