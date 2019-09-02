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FACUA Córdoba pide al Córdoba CF que disponga de agua gratuita en el estadio El Arcángel

La asociación tacha de imprudentes a los responsables del club por fijar el próximo partido de 2ªB a las 18.30, en verano y con 35 grados de temperatura. Ha solicitado la mediación del alcalde.

FACUA.org
Córdoba-02/09/2019
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FACUA Córdoba pide al Córdoba Club de Fútbol que disponga de agua gratuita en el estadio de El Arcángel, y tacha de imprudentes a los responsables del club por fijar el próximo encuentro de fútbol de 2ªB entre el equipo y el Murcia el próximo

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