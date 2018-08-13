FACUA Córdoba presenta una batería de denuncias contra iDental ante la Delegación del Gobierno de la Junta
La asociación lamenta que la Consejería de Salud andaluza le niegue información sobre los odontólogos que trabajaban en esta red de clínicas dentales.
FACUA.org
Córdoba-13/08/2018
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FACUA Córdoba ha presentado este lunes 13 de agosto en el registro de entrada de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía una batería de denuncias dirigidas a la Dirección General de Consumo en las que insta a la administración autonómic