FACUA Córdoba presenta una batería de denuncias por cláusulas suelo
Las entidades denunciadas han sido Cajasur, Banco Popular, Caixabank, Caja Rural, Unicaja y Caja Badajoz.
FACUA.org
Córdoba-27/01/2014
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El presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez Claus, y la vicepresidenta, María Dolores Cabeza, han hecho entrega de las denuncias ante la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba.
FACUA Córdoba ha presentado este lunes 27 de enero en el registro de entrada de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía una batería de denuncias sobre cláusulas suelo de distintas entidades bancarias dirigidas al Banco de España y al Servicio