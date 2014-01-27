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FACUA Córdoba presenta una batería de denuncias por cláusulas suelo

Las entidades denunciadas han sido Cajasur, Banco Popular, Caixabank, Caja Rural, Unicaja y Caja Badajoz.

FACUA.org
Córdoba-27/01/2014
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FACUA Córdoba ha presentado este lunes 27 de enero en el registro de entrada de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía una batería de denuncias sobre cláusulas suelo de distintas entidades bancarias dirigidas al Banco de España y al Servicio

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