FACUA Córdoba recuerda los derechos de los consumidores en época de rebajas
Recomienda valorar la necesidad de adquisición, calidad y precio por encima de la sensación de ahorro.
FACUA.org
Córdoba-05/01/2010
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Ante el inminente inicio de las rebajas de enero, la Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA recuerda, que la venta en rebajas puede definirse como aquellas en las que el comerciante efectúa reducciones en los precios como consecuencia del cambio de estac